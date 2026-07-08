Scuole dell’infanzia paritarie firmato il nuovo contratto Fism | aumenti fino a 80 euro nel biennio e 100 euro l’anno per il welfare

È stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2026-2027, destinato ai dipendenti delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi affiliati alla Fism. Il contratto prevede aumenti salariali fino a 80 euro nel biennio e un incremento di 100 euro all’anno per il welfare. La firma riguarda le scuole dell’infanzia paritarie che aderiscono alla federazione.

È stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2026-2027 destinato ai dipendenti delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi aderenti alla Fism (Federazione italiana scuole materne). L’accordo è stato firmato a Roma e interessa il personale impiegato nelle circa 9.000 strutture federate presenti sul territorio nazionale. Nel corso dell’incontro, il presidente della Fism, Luca Iemmi, riporta l’ANSA, ha ricordato il ruolo della Federazione nel sistema educativo italiano. Le strutture aderenti, tutte senza scopo di lucro e in molti casi iscritte al Registro unico nazionale del... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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