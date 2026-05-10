Mochi | La legge sui comuni montani serve a ripopolare la montagna

Sta crescendo la discussione sulla legge dedicata ai comuni montani, con l’ex sindaco che sottolinea come questa misura sia stata pensata per favorire il ripopolamento delle aree di montagna. La questione è al centro di un confronto pubblico che coinvolge diverse parti interessate, con opinioni contrastanti sulla sua efficacia e sui risultati ottenuti finora. La discussione si concentra ora sulle modalità di attuazione e sui possibili miglioramenti da apportare.

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Sta montando sempre più la polemica riguardo la misura sui comuni Montani – spiega l’ex sindaco di Piobbico Giorgio Mochi – purtroppo sono stati commessi degli errori che hanno portato ad un malessere esteso a tutti i comuni, in primis quelli rimasti fuori, ma anche riguardo i comuni veramente montani. Questa è una riforma che punta a combattere lo spopolamento e a valorizzare l’economia delle “terre alte“ e ciò per far rimanere le persone “aggrappate“ ai monti. La classificazione non è più “per sempre“, ma basata su decreto ministeriale che deve tenere conto di parametri aggiornati periodicamente. La nuova classificazione ha l’obiettivo di concentrare le risorse dove servono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mochi: "La legge sui comuni montani serve a ripopolare la montagna" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cesetti: "Il Governo deve rivedere la legge sui Comuni montani""Senza una revisione della legge varata dal Governo circa i criteri di classificazione dei Comuni montani, le Marche verranno drammaticamente... Anche Italia Viva contro la nuova legge sui Comuni montani: «Non basta un parametro altimetrico»A dirlo sono la presidente di Iv Marche Fabiola Caprari e di Italia Viva Pesaro Maurizio Miranda, secondo cui troppi Comuni della nostra regione...