Una scoperta ha rivelato i dettagli dei rituali antichi associati ad Afrodite e Venere, dee della bellezza nelle mitologie greca e romana. Questi miti descrivono pratiche di cura della pelle e di bellezza che risalgono a migliaia di anni fa. Le storie delle divinità sono state trasmesse nel tempo e oggi vengono utilizzate come ispirazione per consigli di bellezza moderni.

La bellezza affascina l’umanità da migliaia di anni. Molto prima che esistessero skincare routine e sieri viso, i miti dell’antica Grecia raccontavano il fascino della pelle luminosa, dell’armonia e della femminilità. Non sorprende quindi che, complice il ritorno sul grande schermo dell’epica classica con The Odyssey di Christopher Nolan, l’interesse verso divinità ed eroine del mito sia tornato più vivo che mai. Nel film troviamo personaggi come Atena, la dea della saggezza e della strategia interpretata da Zendaya, ma non compare Afrodite, la dea della bellezza per eccellenza. Eppure è proprio lei, insieme alla sua controparte romanalatina Venere, a rappresentare ancora oggi uno dei simboli più potenti di fascino, grazia e cura di sé. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Scoprite chi è la dea greca e latina della bellezza, i rituali antichi di Afrodite e Venere e come i segreti della mitologia diventano consigli beauty oggi

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