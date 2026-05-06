Giorgio Ieranò e le vite leggendarie della storia greca | insulti corruzione e miserie Come erano umani questi antichi

Oggi si parla delle vite di personaggi dell'antica Grecia, descrivendo aspetti come insulti, corruzione e miserie. La narrazione si concentra su dettagli della vita quotidiana e comportamenti umani, senza interpretazioni o giudizi. La figura di un autore greco del passato viene citata per sottolineare la differenza tra semplici storie e vite reali, più complesse e concrete. La discussione si focalizza sui fatti, senza aggiungere opinioni o conclusioni.

Milano, 6 maggio 2026 – Non “storie”, ma “vite”, raccontava Plutarco. Appassionanti “Vite leggendarie. I grandi protagonisti della storia greca” pubblica con Sonzogno Giorgio Ieranò. Cosa fa entrare nella leggenda la vita di un uomo? “Saper rappresentare lo spirito della propria epoca. O, viceversa, essere fuori tempo. Alessandro Magno schiude un mondo nuovo, e trentaduenne sale al cielo, trainato da due grifoni, per scoprire la fonte dell’eterna giovinezza: propaganda politica, con il filtro, poi, delle narrazioni letterarie”. Splendide, quelle di Plutarco. Che già sentiva nostalgia. Tanto più noi contemporanei. “La Grecia classica è stata subito idealizzata da Pericle, nel celebre discorso riportato da Tucidide: perfetta città amante delle arti e del bello, Atene, dove tutti erano uguali e trionfava la libertà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgio Ieranò e le vite leggendarie della storia greca: insulti, corruzione e miserie. Come erano umani questi antichi Notizie correlate Dagli scavi per l'isola ecologica interrata spuntano antichi resti umani: in corso indagini della SoprintendenzaNel corso del cantiere per la futura isola ecologica interrata di Faenza spuntano dei resti umani. L’acqua e gli antichi mestieri. La storia della Ferriera GalganiVicino al confine tra il comune di Pescaglia e Camaiore, precisamente a Piè Lucese, si trova la ferriera Galgani che è l’unica ferriera rimasta che...