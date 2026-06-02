Per una notte sentirsi eroi della mitologia Con la luna Giove e Venere sopra di noi

Durante la notte, un ex convento del XII secolo si è trasformato in un osservatorio a cielo aperto. La luna, Giove e Venere erano visibili sopra il sito, creando uno spettacolo di luci e pianeti. Il luogo, tradizionalmente dedicato a meditazione e preghiera, ha ospitato appassionati di astronomia e appassionati di storia. La serata ha permesso di ammirare il cielo stellato in un’atmosfera tranquilla e suggestiva.

Prendi un ex convento del 12esimo secolo, luogo di meditazione e preghiera, sospeso tra mitologia e natura. E il Caruso Belmond di Ravello che è molto di più di un 5 stelle deluxe che offre uno dei panorami più spettacolari del mediterraneo. L’occhio incollato al telescopio e incomincia il nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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