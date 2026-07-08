Scommessa collettiva come funziona il meccanismo | la causale Cristo regna e poi la truffa

Un’indagine ha portato alla scoperta di un meccanismo fraudolento che coinvolge diverse operazioni con nomi diversi, tra cui “Scommessa Collettiva”, “Vip Coppa” e “Cristo Regna”. La ricostruzione dell’ordinanza descrive come si svolgevano le transazioni, con l’utilizzo di causali specifiche per mascherare attività illecite. Le autorità hanno identificato un sistema di truffa che sfruttava queste denominazioni per ingannare i partecipanti e nascondere le reali finalità delle operazioni.

Prima la "Scommessa Collettiva". Poi "Vip Coppa". Infine "Cristo Regna". Cambiano i nomi, ma, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza del gip di Roma Giulia Arcieri, il meccanismo resta sostanzialmente lo stesso: raccogliere denaro da decine di persone presentando l'operazione come un investimento nelle scommesse sportive, con capitale garantito e rendimenti periodici. È il cuore dell'i. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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