Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, si trova da questa mattina ristretto agli arresti domiciliari con l’ipotesi di reato di truffa ed evasione fiscale. A darne notizia è Repubblica, secondo la quale il presunto sistema avrebbe causato un danno vicino ai 5 milioni mentre l’evasione ammonterebbe a più o meno 400mila euro. Della cosiddetta “scommessa collettiva” si sono occupate anche Le Iene e secondo il procuratore aggiunto Maurizio Arcuri questo sistema avrebbe portato a una raccolta milionaria da parte dei privati, ai quali sono stati prospettati guadagni milionari. Venivano promessi rendimenti altissimi, vicini al 40%, basati sulle sue scommesse calcistiche e sportive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Evasione fiscale e truffa con la "scommessa collettiva": arrestato Mario Adinolfi

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

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