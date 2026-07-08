Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza ha eseguito un arresto domiciliari nei confronti di un giornalista. L’operazione fa parte di un’indagine della Procura di Roma. La notizia riguarda un’indagine in corso, ma non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sull’identità dell’indagato. La misura restrittiva è stata applicata nell’ambito di un procedimento giudiziario ancora in fase preliminare.

Il giornalista Mario Adinolfi è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, dalla Guardia di Finanza. Le accuse contestate, secondo le prime notizie diffuse dalle principali agenzie, sono truffa ed evasione fiscale. Al centro delle indagini c’è un sistema chiamato “Scommessa Collettiva”, attraverso il quale, secondo l’accusa, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti collegati alle scommesse sportive. Le prime ricostruzioni parlano di un presunto danno complessivo vicino ai cinque milioni di euro e di circa 400 mila euro di imposte che sarebbero state evase. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scommessa collettiva": che cos'è e come funziona

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Cos'è la scommessa collettiva di Mario Adinolfi al centro dell'indagine per truffa e dell'inchiesta de Le IeneMario Adinolfi è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per truffa ed evasione fiscale.

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Al centro delle indagini della Procura della Capitale c'è la cosiddetta scommessa collettiva, meccanismo con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diver x.com

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