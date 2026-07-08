Mario Adinolfi è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per truffa ed evasione fiscale. L’indagine riguarda un sistema di scommessa collettiva, al centro di un’inchiesta di un programma televisivo. Le autorità hanno sequestrato documenti e verificato transazioni finanziarie sospette. L’indagine si concentra sui presunti meccanismi di raccolta e gestione delle scommesse. Nessuna altra persona coinvolta è stata ancora formalmente indagata.

Mario Adinolfi è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine per truffa ed evasione fiscale relative a un presunto sistema di scommessa collettiva. Ma gli vengono contestati anche esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Di Adinolfi avevano già parlato Le Iene e il diretto interessato aveva replicato respingendo le accuse e annunciando azioni legali. Vediamo cos’è la scommessa collettiva attribuita ad Adinolfi. Mario Adinolfi, cos’è la scommessa collettiva Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che hanno raccontato di avere affidato ad Adinolfi ingenti somme di denaro per partecipare al sistema denominato “scommessa collettiva”, ideato e promosso attraverso i social network. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Cos'è la scommessa collettiva di Mario Adinolfi al centro dell'indagine per truffa e dell'inchiesta de Le Iene

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