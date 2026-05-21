Sclerosi multipla | aperitivo con la neurologa per i giovani a Chieti

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti è in programma un evento informale dedicato ai giovani affetti da sclerosi multipla, con l’obiettivo di discutere delle modalità di gestione della malattia in un ambiente più rilassato. L’appuntamento prevede un aperitivo con una neurologa, rivolta a persone giovani e alle loro famiglie interessate a conoscere meglio le possibilità terapeutiche e i servizi di supporto disponibili. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche legate alla malattia.

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? Domande chiave Come cambia la gestione della malattia in un contesto informale?. Chi sono i destinatari specifici di questo incontro a Chieti?. Perché è stato scelto un formato diverso dalla visita ambulatoriale?. Come si può partecipare gratuitamente a questo dialogo con la neurologa?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 18 presso il Centro Servizi per il Volontariato di Chieti.. Target giovani sotto i 40 anni con sclerosi multipla, Nmosd o Mogad.. Prenotazione obbligatoria via telefono 3346459912 o email [email protected].. Iniziativa gratuita sostenuta dalla Fondazione Conad per il supporto territoriale.. Venerdì 22 maggio alle ore 18, la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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