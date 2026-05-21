Sclerosi multipla | aperitivo con la neurologa per i giovani a Chieti

A Chieti è in programma un evento informale dedicato ai giovani affetti da sclerosi multipla, con l’obiettivo di discutere delle modalità di gestione della malattia in un ambiente più rilassato. L’appuntamento prevede un aperitivo con una neurologa, rivolta a persone giovani e alle loro famiglie interessate a conoscere meglio le possibilità terapeutiche e i servizi di supporto disponibili. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche legate alla malattia.

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