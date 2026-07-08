L'Associazione italiana sclerosi multipla ha annunciato che il progetto Vita SMisurata supporta le persone con la malattia nel costruire il proprio percorso di vita. La collaborazione con diversi attori del sistema sanitario e sociale mira a migliorare l’assistenza e l’autonomia dei pazienti. La campagna si rivolge a chi convive con la sclerosi multipla, offrendo strumenti e supporto pratico. Nessun dettaglio su partner specifici o risultati numerici è stato fornito.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "L'Associazione italiana sclerosi multipla è un attore del sistema che deve lavorare con tutti gli stakeholder. La collaborazione con Merck, così come le altre attività che portiamo avanti, è fondamentale per favorire il dialogo tra le persone con sclerosi multipla e, soprattutto, per mettere al centro gli obiettivi della persona nell'affrontare la malattia attraverso cure e percorsi personalizzati, perché questa deve essere considerata una condizione di vita e non una malattia". Lo ha detto Mario Alberto Battaglia, direttore generale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e presidente di Fism... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aclerosi multipla, Aism: "Vita SMisurata aiuta le persone a costruire proprio percorso di vita"

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