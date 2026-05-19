Da Milano a Roma il successo di Terra Gelato e della sua pausa felicità
Da Milano a Roma, Terra Gelato ha portato avanti la sua attività con una pausa dedicata alla felicità, arrivando a essere tra i cinque finalisti del concorso #aromacipiace - Gelaterie. La gelateria è stata fondata a Milano e si è trasferita nella capitale, scegliendo una delle piazze più conosciute della città. La partecipazione al contest ha coinvolto diverse gelaterie italiane, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del settore.
Una storia nata a Milano e approdata a Roma, in una delle piazze più iconiche della città. È la storia di Terra Gelato, tra i 5 finalisti del contest #aromacipiace - Gelaterie. L'unica gelateria presente a Roma di “Terra Gelato” si trova in piazza Santa Maria Maggiore, ha aperto nel 2024, dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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