Da Milano a Roma il successo di Terra Gelato e della sua pausa felicità

Da Milano a Roma, Terra Gelato ha portato avanti la sua attività con una pausa dedicata alla felicità, arrivando a essere tra i cinque finalisti del concorso #aromacipiace - Gelaterie. La gelateria è stata fondata a Milano e si è trasferita nella capitale, scegliendo una delle piazze più conosciute della città. La partecipazione al contest ha coinvolto diverse gelaterie italiane, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del settore.

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