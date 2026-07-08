L’industria toscana si ferma giovedì 9 luglio 2026 in occasione di uno sciopero generale regionale. È la prima volta che viene proclamato un fermo totale del settore a livello regionale. La manifestazione si svolgerà a Firenze e coinvolgerà le principali sigle sindacali. La mobilitazione riguarda le aziende industriali e si svolgerà in tutta la regione. Non sono previsti servizi o attività produttive nelle aziende aderenti allo sciopero.

FIRENZE – L’industria toscana si ferma in blocco. Domani, giovedì 9 luglio 2026, è stato proclamato per la prima volta uno sciopero generale regionale. I lavoratori del manifatturiero, dell’energia, del gas, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti incrociano le braccia per l’intera giornata di lavoro su iniziativa di Cgil, Cisl e Uil. Al centro della protesta c’è la richiesta di politiche industriali capaci di fermare quella che i sindacati definiscono una progressiva deindustrializzazione della Toscana. IL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE – A Firenze si svolgerà la manifestazione regionale. La partenza del corteo è alle 9.30 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, per arrivare in via Cavour, davanti alla Prefettura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sciopero industria in Toscana: giovedì 9 manifestazione a Firenze con Cgil, Cisl e Uil

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Milioni di ore di cassa integrazione e i sindacati in Toscana proclamano lo sciopero

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