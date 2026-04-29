Primo Maggio 2026 lavoro dignitoso al centro | decine di iniziative in Toscana con Cgil Cisl e Uil

Per il Primo Maggio 2026, le principali organizzazioni sindacali hanno deciso di mettere al centro del loro intervento il tema del lavoro dignitoso. In tutta la Toscana si terranno diverse iniziative, coinvolgendo Cgil, Cisl e Uil, mentre la manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto. L’obiettivo dichiarato è richiamare l’attenzione su questioni legate alle condizioni dei lavoratori e ai diritti in ambito lavorativo.

Il lavoro dignitoso è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. La manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera (Veneto). In Toscana sono previste decine di iniziative in tutte le province, nel solco dei valori della ricorrenza e delle tradizioni locali: cortei, comizi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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