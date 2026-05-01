VIDEO Primo maggio i segretari di Cgil Cisl e Uil alla manifestazione regionale di Umbertide

A Umbertide si è svolta una manifestazione regionale in occasione del Primo maggio, con la partecipazione dei segretari di Cgil, Cisl e Uil. Le tre organizzazioni sindacali si sono riunite per celebrare la Festa dei lavoratori, organizzando un corteo e interventi pubblici lungo il percorso. La manifestazione ha coinvolto diverse migliaia di persone e si è conclusa con un comizio presso una piazza centrale della città.

Cgil, Cisl e Uil si sono dati appuntamento a Umbertide per celebrare il Primo maggio, Festa dei lavoratori.Tema della giornata sarà il ‘Lavoro dignitoso’ con particolare attenzione alla “contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Emma, Cocciante, Sayf ma non solo: i cantanti bravissimi ma meno conosciuti al Concertone del 1 maggio; Festa del lavoro 1 maggio: significato e storia della festa dei lavoratori; VIDEO| Concertone Primo Maggio di Roma: il cast, la scaletta e dove vederlo. Arisa, Spollon e BigMama i conduttori: Saremo i giullari di corte; VIDEO | Ponte del primo maggio, Festa dei Lavoratori: ecco i vostri progetti. Concertone Primo Maggio 2026: scaletta completa, cantanti e orari della maratona musicaleTutto pronto per il Concertone del Primo Maggio 2026, uno degli eventi musicali più attesi in Italia, con una scaletta ricchissima, grandi nomi della musica italiana e una lunga diretta ... ilmattino.it Torino, corteo del Primo maggio: insulti e spintoni tra il fronte comunista e il PdFuori il Pd dal corteo: alcuni manifestanti hanno intonato dei cori chiedendo l'esclusione del Pd dal corteo. Ne sono scaturiti brevi momenti di tensione e spintoni ... rainews.it Buon Primo Maggio dalle Maldive.....No, non siamo alle Maldive… siamo alle Mole di Narni! Qui, tra natura incontaminata e scorci sorprendenti, le sorgenti di acqua sorgiva che sgorgano dalle rocce, ricche di minerali, trasformano il fiume Nera in uno - facebook.com facebook Buon Primo Maggio a chi lavora e a chi lo sta ancora cercando. A chi produce e contribuisce ogni giorno allo sviluppo dell’Italia. Continua il nostro impegno per costruire una Nazione migliore. Buon Primo Maggio, Italia. x.com