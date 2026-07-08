Scintille tra Egitto e Argentina

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita tra Egitto e Argentina, un giocatore egiziano ha protestato dopo che la sua maglia è stata strappata in un contatto. Ha chiesto l’intervento del VAR, ma l’arbitro non ha rivisto l’episodio. In risposta, ha ammonito diversi giocatori egiziani per proteste e tensioni sul campo. La scena si è conclusa con l’assenza di ulteriori interventi dall’arbitro riguardo all’incidente.

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Hamdi Fathy protesta dopo che la sua maglia viene strappata in un contatto e chiede l'intervento del VAR. L'arbitro non rivede l'episodio e ammonisce diversi giocatori egiziani per le proteste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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