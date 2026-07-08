In una Gaza devastata dalla guerra, centinaia di palestinesi si sono radunati tra edifici distrutti per guardare la partita tra Egitto e Argentina, valida per gli ottavi dei Mondiali 2026. Durante la partita, hanno applaudito ad ogni azione offensiva della squadra egiziana. La scena si è svolta nella Striscia di Gaza, dove le rovine sono visibili sullo sfondo.

Sullo sfondo di edifici distrutti, centinaia di palestinesi si sono radunati nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, per assistere alla partita tra Egitto e Argentina, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, esplodendo in fragorosi applausi a ogni azione offensiva della squadra egiziana. Con i bambini in braccio agli adulti, le famiglie hanno sventolato bandiere egiziane, mentre tifosi di tutte le età hanno intonato cori e applaudito la nazionale nordafricana. Nel turno precedente, il commissario tecnico dell’Egitto Hossam Hassan aveva dedicato la vittoria della sua squadra contro l’Australia sia agli egiziani sia ai palestinesi, sventolando una bandiera palestinese in campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, tra le rovine di Gaza i palestinesi guardano Argentina-Egitto

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