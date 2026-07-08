Scienze della formazione primaria test 11 settembre | quali sono le materie più pesanti Metà delle domande su italiano e logica

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il test di ammissione per Scienze della formazione primaria, previsto per il 11 settembre, si concentra principalmente su due aree: italiano e logica. Circa il 50% delle domande riguarda queste materie, evidenziando un focus su competenza linguistica e capacità di ragionamento logico. Non sono stati specificati altri dettagli sulle materie o sulla distribuzione delle domande.

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Chi si prepara al test di ammissione per Scienze della formazione primaria farebbe bene a partire da un dato: la metà delle domande riguarda competenza linguistica e ragionamento logico. È questa, infatti, l’area che pesa di più nella prova fissata per l’11 settembre e che può fare la differenza nel punteggio finale. Il decreto ministeriale prevede un test composto da 80 quesiti a risposta multipla, dei quali 40 sono dedicati proprio a questa sezione. Le altre 40 domande sono invece divise tra cultura letteraria, storico-sociale e geografica (20 quesiti) e cultura matematico-scientifica (20 quesiti). La scelta del Ministero riflette le competenze considerate fondamentali per chi si prepara a diventare insegnante nella scuola dell’infanzia e nella primaria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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