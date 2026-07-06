Scienze della formazione primaria cosa studiare per il test d’ingresso dell’11 settembre | programma e argomenti

Il test d’ingresso per scienze della formazione primaria si svolgerà l’11 settembre. La prova segue le indicazioni del decreto del Ministero dell’Università e Ricerca e dell’Allegato A, che stabiliscono gli ambiti disciplinari e gli argomenti su cui saranno formulate le domande. Le modalità della prova sono definite dal decreto e dall’allegato, senza ulteriori dettagli pubblicati finora.

Le modalità della prova e i programmi d’esame sono definiti dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Allegato A che individua gli ambiti disciplinari sui quali saranno formulate le domande. La selezione prevede 80 quesiti a risposta multipla, ciascuno con quattro alternative, da completare in 150 minuti. Per ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto, mentre risposte errate e omesse non comportano penalizzazioni. La prima sezione rappresenta metà dell’intero test e richiede particolare preparazione, sia per il numero di quesiti sia per il peso che assume nel punteggio finale. L’area comprende 40 quesiti finalizzati a verificare la padronanza della lingua italiana, la comprensione dei testi e la capacità di sviluppare ragionamenti logici coerenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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il primo DEVASTANTE esame a Scienze della Formazione Primaria | Sara in Sessione

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