Test di Scienze della formazione primaria giorno 11 settembre su cosa conviene concentrarsi nello studio | le aree che pesano di più

Il test di ammissione alle Scienze della formazione primaria si svolgerà l’11 settembre. La prova è composta da più sezioni, ma alcune materie hanno un peso maggiore rispetto ad altre. La distribuzione del tempo di studio dovrebbe tenere conto di questa differenza, seguendo le indicazioni del programma ufficiale pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La struttura della prova chiarisce quali aree richiedono maggiore attenzione.

Con il test di ammissione fissato per l’11 settembre, una delle domande più frequenti tra i candidati è come distribuire il tempo di studio. La risposta arriva direttamente dalla struttura della prova e dal programma pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca: non tutte le materie hanno lo stesso peso. Il test comprende 80 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 150 minuti. La metà delle domande riguarda competenza linguistica e ragionamento logico, mentre l’altra metà è suddivisa tra area umanistica e area scientifica. La sezione più importante è quella di competenza linguistica e ragionamento logico, con 40 quesiti su 80. Non si tratta soltanto di grammatica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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