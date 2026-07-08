Scienze della formazione primaria | ecco i bandi per l' as 2026 27 Aggiornato all' 8 Luglio

Per accedere al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, l'appuntamento è l'11 settembre 2026, giorno in cui si svolgerà la prova nazionale. Il percorso permette di diventare insegnante nella scuola dell'infanzia e primaria. I bandi per l’anno accademico 202627 sono stati aggiornati all’8 luglio. La prova nazionale rappresenta l’unico requisito di accesso per chi vuole intraprendere questa carriera.

Chi sogna la cattedra nella scuola dell'infanzia e primaria ha una data da segnare: l'11 settembre 2026. È il giorno della prova nazionale per accedere a Scienze della formazione primaria, il corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-85 bis. A fissarla è stato il Ministero dell'Università e della Ricerca con il decreto n. 931 del 3 luglio 2026. Ora la parola passa agli atenei, che pubblicano i propri bandi con posti disponibili e termini per iscriversi.Cosa prevede il decreto ministerialeIl decreto n. 931, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, stabilisce data, modalità e contenuti della selezione per l'anno accademico 20262027. La scelta di una data unica nazionale punta a mettere tutti i candidati sullo stesso piano, evitando le differenze tra regioni che in passato creavano confusione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Scienze della formazione primaria: ecco i bandi per l'a.s. 2026/27 [Aggiornato all'8 Luglio]

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