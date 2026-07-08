Scienze della formazione primaria 2026 27 ecco i BANDI e le scadenze

Il test di accesso per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis si svolgerà l’11 settembre 2026. Le università che offrono questo percorso pubblicano i bandi con le modalità di iscrizione e le scadenze per presentare le domande. Le date e i documenti variano a seconda dell’ateneo, quindi gli interessati devono consultare le pagine ufficiali delle singole università per dettagli specifici.

Il test di accesso per il corso di Laurea Scienze della formazione primaria LM85bis è previsto per il prossimo 11 settembre. Le pagine degli Atenei che erogano il corso, con il bando e la scadenza per la presentazione della domanda. Con decreto MUR del 3 luglio 2026 il Ministero ha stabilito la data per la selezione per l’accesso al corso di laurea: 11 settembre ore 11. Suor Orsola Benincasa di Napoli – La pagina – BANDO – Il servizio di iscrizione sarà attivo a partire dall’8 luglio c.a. e fino alle ore 12.00 del 7 settembre 2026. Università di Verona – La Pagina – BANDO – Domanda dal 12 giugno 2026 ore 9.00 al 1° luglio 2026 ore 12.00. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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