Sciarelli Cairo frena le indiscrezioni | nessun contatto con la giornalista solo stima e un precedente lontano

Urbano Cairo ha negato di aver avuto contatti con Federica Sciarelli, precisando che tra loro si limita a un rapporto di stima. Le indiscrezioni sulle trattative tra la giornalista e La7 sono state definite infondate. Cairo ha sottolineato che non ci sono accordi o proposte in corso, e ha ricordato un precedente rapporto tra le parti, ormai lontano nel tempo.

Le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile interessamento di La7 nei confronti di Federica Sciarelli trovano una netta smentita da parte di Urbano Cairo. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti dell’emittente a Milano, l’editore ha chiarito di non aver avuto alcun contatto recente con la storica giornalista della Rai, sottolineando come le indiscrezioni diffuse non corrispondano alla realtà. Cairo ha spiegato di nutrire una profonda stima professionale nei confronti di Sciarelli, ma ha precisato che non c’è stata alcuna telefonata per proporle un approdo a La7. L’unico tentativo risale a molti anni fa, quando le venne avanzata un’offerta che la giornalista scelse di non accettare, preferendo proseguire il proprio percorso in Rai. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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