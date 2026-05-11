Tra i giocatori italiani impegnati nei tornei in corso, solo Andrea Pellegrino si trova a distanza ravvicinata dal record di Djokovic, con un passato in un torneo Future. Nel frattempo, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta nel terzo turno degli Internazionali d’Italia, battendo l’avversario in meno di un’ora e dieci minuti, con un punteggio di 6-2 6-0.

Jannik Sinner prosegue la propria corsa agli Internazionali d’Italia. Prestazione granitica dell’azzurro nel terzo turno del torneo romano contro Alexei Popyrin: il numero uno del mondo si è imposto con un netto 6-2 6-0 in appena un’ora e sette minuti di gioco. L’altoatesino conquista così l’accesso agli ottavi di finale, dando continuità a una striscia di vittorie impressionante. Per il pusterese si tratta del 25° successo consecutivo nel 2026 e del 30° nei tornei Masters 1000, numeri che certificano il suo straordinario stato di forma. Un rendimento che avvicina ulteriormente Sinner al record stabilito da Novak Djokovic: il serbo, nel 2011, raggiunse quota 31 vittorie consecutive nei Masters 1000.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Solo Andrea Pellegrino tra Sinner e il record di Djokovic! C’è un lontano precedente in un Future

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Vittorie consecutive nei Masters1000 3??1?? Novak Djokovic ?? 3??0?? Jannik #Sinner ?? 2??9?? Roger Federer ?? 2??3?? Rafael Nadal ?? 1??9?? Pete Sampras ?? Tra Sinner ?? e un record storico c'è solo Andrea #Pellegrino ?? #tennis #I x.com

ATP M1000 Roma Turno di 32: A. Pellegrino ha battuto [20] F. Tiafoe, 7-6(8) 6-1 reddit

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