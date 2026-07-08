Il Meeting di Rimini torna dal 21 al 26 agosto attesa per papa Leone XIV | al centro della 47ma edizione pace Ai e sfide sociali – Il video

La 47ª edizione del Meeting di Rimini si svolgerà dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini, con la visita di papa Leone XIV come momento centrale. La manifestazione avrà come temi principali pace, intelligenza artificiale e sfide sociali. La presenza del papa sarà considerata simbolicamente il momento più importante dell’evento.

Sarà la visita di papa Leone XIV il momento, simbolicamente, più importante della 47esima edizione del Meeting di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini. Il Pontefice interverrà il 22 agosto in un grande auditorium da 10mila posti e attraverserà i padiglioni della manifestazione per incontrare i partecipanti, in quello che gli organizzatori definiscono «l’evento centrale dell’edizione 2026». Il programma è stato presentato oggi, mercoledì 8 luglio, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Il titolo scelto per quest’anno, L’amor che move il sole e l’altre stelle, riprende l’ultimo verso della Divina Commedia e, secondo il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, trova un naturale sviluppo nell’enciclica Magnifica Humanitas del papa. 🔗 Leggi su Open.online

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