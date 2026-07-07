Un insegnante straniero di religione è stato posto agli arresti domiciliari per aver picchiato 15 studenti, in alcuni casi strattonandoli, colpendoli con una penna e schiaffi alla testa. Le violenze sono avvenute durante le lezioni, quando gli studenti commettevano errori o esitazioni. Sono stati coinvolti 15 alunni, alcuni dei quali sono minori.

JESI - Non potevano sbagliare, non erano ammessi errori. Altrimenti erano guai, pena la violenza del loro insegnate di religione che, nell'ordine, avrebbe strattonato uno degli studenti minorenni presenti, colpendolo con una penna e con schiaffi alla testa. Avrebbe anche sferrato calci a un altro, costringendolo a tenersi le orecchie. Avrebbe poi colpito alcuni studenti con schiaffi e manate, anche utilizzando una penna impugnata come un coltello. E avrebbe costretto un ulteriore alunno a eseguire piegamenti sulle gambe tenendosi le orecchie. Maltrattamenti continuati aggravati nei confronti di minori, di cui lui era insegnante in un centro islamico di Jesi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Jesi, picchiava gli studenti per errori ed esitazioni, insegnante straniero di religione agli arresti domiciliari. Coinvolti 15 alunni. Cosa sappiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Abusi su sette minorenni a partire dal 2017”: ai domiciliari un insegnante di religione nel PadovanoUna persona di 37 anni, insegnante di religione in una scuola privata e coinvolta in attività parrocchiali, si trova agli arresti domiciliari su...

Padova, avrebbe abusato di sette minorenni: insegnante di religione ai domiciliariUn insegnante di religione è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di sette minorenni.