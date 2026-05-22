Porto Azzurro agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto | in carcere è ancora caos

Da livornotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Porto Azzurro, martedì 19 maggio, un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto all’interno del carcere. L’episodio ha causato ulteriori disordini tra le mura della struttura, aggiungendosi a una serie di tensioni già presenti. Le autorità carcerarie hanno riferito di un clima caratterizzato da scontri e comportamenti aggressivi da parte dei detenuti, che continuano a influenzare la gestione quotidiana del penitenziario. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni dell’agente.

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Ancora tensione all'interno del carcere di Porto Azzurro. Nella giornata di martedì scorso, 19 maggio, un detenuto si è reso responsabile di alcuni episodi violenti a danno degli agenti della polizia penitenziaria. A denunciare quanto accaduto è il sindacato Sappe, tramite le parole del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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