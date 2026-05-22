Porto Azzurro agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto | in carcere è ancora caos
A Porto Azzurro, martedì 19 maggio, un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto all’interno del carcere. L’episodio ha causato ulteriori disordini tra le mura della struttura, aggiungendosi a una serie di tensioni già presenti. Le autorità carcerarie hanno riferito di un clima caratterizzato da scontri e comportamenti aggressivi da parte dei detenuti, che continuano a influenzare la gestione quotidiana del penitenziario. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni dell’agente.
Ancora tensione all'interno del carcere di Porto Azzurro. Nella giornata di martedì scorso, 19 maggio, un detenuto si è reso responsabile di alcuni episodi violenti a danno degli agenti della polizia penitenziaria. A denunciare quanto accaduto è il sindacato Sappe, tramite le parole del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sullo stesso argomento
Carcere di Taranto, agente della Polizia Penitenziaria aggredito da detenuto con problemi psichiatriciUn assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria è rimasto gravemente ferito nella notte all’interno dell’istituto penitenziario di...
Carcere di Porto Azzurro: agente aggredito da detenuto.PORTO AZZURRO (LIVORNO) – Nuova aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba.
Lorenza Giudice. . ???VENERDI 15 ad #Andora, presso il porto turistico si svolgerà Azzurro pesce d'autore dove, la squadra della provincia di #Savona che ha gareggiato ai campionati di #Rimini ci rappresenterà in un cooking show. Invitiamo tutti gli - Facebook facebook
Aggressione nel carcere di Porto Azzurro, agente colpito al volto da un detenutoIl Sappe denuncia l’ennesimo episodio di violenza nel penitenziario elbano: poliziotto ferito con prognosi di cinque giorni ... gonews.it