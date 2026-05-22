Ancora sangue nel carcere di Marassi | detenuto aggredisce agente della penitenziaria
Nella giornata di giovedì 21 maggio, un detenuto di origine etiope ricoverato nel reparto Spdc dell’ospedale di Marassi, a Genova, ha aggredito un agente della penitenziaria. L’uomo si sarebbe scagliato con violenza contro il personale presente, causando un episodio di aggressione all’interno del carcere. L’episodio si è verificato nel momento in cui il detenuto era ricoverato presso il reparto ospedaliero. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.
Ancora sangue nel carcere di Marassi, a Genova. Nella giornata di giovedì 21 maggio, presso il reparto Spdc dell’ospedale dove era ricoverato, un detenuto di origine etiope si è scagliato con inaudita violenza contro il personale in servizio. Si tratta dello stesso uomo - condannato per sequestro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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