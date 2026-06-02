L’Italia ha annunciato i convocati per gli Europei di scherma 2026, in programma dal 16 al 21 giugno ad Antony, in Francia. Tra i nomi selezionati, il campione in carica non figura a causa di un infortunio, sostituito da un atleta di riserva. La squadra si prepara alla competizione internazionale con una formazione composta da atleti di punta e riserve pronte a scendere in pedana.

Comincia ufficialmente il cammino dell’Italia verso gli Europei di scherma 2026, che saranno in programma dal 16 al 21 giugno ad Antony in Francia. I vari CT hanno diramato le convocazioni per la manifestazione continentale e saranno venticinque gli azzurri che saliranno in pedana. Nel fioretto spicca l’esclusione di Alice Volpi, fresca di titolo agli Assoluti di Roma, che non è riuscita a rientrare tra le convocate ed è stata inserita come riserva. In Francia ci saranno Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Anna Cristino, che nel ranking mondiale sono tutte davanti alla toscana. In campo maschile invece il quartetto sarà composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, con Giulio Lombardi come riserva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia per gli Europei. Curatoli infortunato, Volpi come riserva

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