Una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal decimo piano di un edificio a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli. L’incidente è avvenuto nella zona dei “Sette Palazzi”. La vittima è caduta dalla finestra di un’abitazione e ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Dramma a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di un'abitazione. Come anticipa Il Mattino, la tragedia si sarebbe consumata proprio in queste ore. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina sarebbe caduta nel vuoto dalla finestra del decimo piano di un appartamento in via Labriola, nella zona dei Sette Palazzi. L'impatto al suolo le ha provocato gravissimi traumi alla testa e al resto del corpo, compromettendo immediatamente le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare le prime cure alla giovane. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, 12enne precipita dal decimo piano nella zona dei “Sette Palazzi”: morta sul colpo

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