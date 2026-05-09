Nella zona di Scampia, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di tre pusher, mentre sei giovani sono stati denunciati per aver attaccato una gazzella durante un blitz ai Sette Palazzi. Durante le indagini si sono scoperti dettagli su un’aiuola nel lotto H, dove si sospetta fossero nascoste sostanze oltre alle consuete dosi di droga. L’intervento ha causato momenti di tensione tra le forze dell’ordine e alcuni residenti.

? Punti chiave Cosa nascondeva l'aiuola del lotto H oltre le dosi classiche?. Chi sono i sei giovani denunciati per l'attacco alla gazzella?. Perché il cobret sta sostituendo le droghe tradizionali nei Sette Palazzi?. Come sono riusciti i parenti a bloccare il mezzo dei carabinieri?.? In Breve Sequestrate 23 dosi di cobret, 8 di marijuana, 1 di hashish e 2 di crack.. Recuperati 141 euro in contanti tra il diciottenne Chianese e i due minorenni.. Sei persone denunciate per resistenza e danneggiamento dopo l'aggressione alla gazzella dei carabinieri.. Minorenni di 15 e 16 anni trasferiti presso l'istituto dei Colli Aminei.. Tre giovani arrestati nel lotto H dei Sette Palazzi a Scampia dopo un blitz antidroga che ha coinvolto un 18enne e due minorenni di 15 e 16 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scampia, blitz ai Sette Palazzi: tre pusher arrestati e caos in caserma

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