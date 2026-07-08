Napoli bambina precipita da una finestra a Scampia | morta una 12enne
Una bambina di 12 anni è morta a Napoli, nel quartiere Scampia, dopo essere precipitata da una finestra. La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni in piazza. La notizia ha suscitato shock tra i residenti.
Tragedia a Napoli, nel quartiere Scampia per la morte di una 12enne precipitata dall'alto. Napoli: «mi ha toccata all'improvviso». Bloccato e arrestato 42enne a piazza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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