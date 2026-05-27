Mi chiamano alle 7.50 per coprire le classi alle 8 ogni giorno ma ora vogliono eliminare le insegnanti mad

Notizia in breve

Alle 7.50 vengono chiamate le insegnanti per coprire le classi che devono iniziare alle 8. Una insegnante ha riferito che queste chiamate sono quotidiane e che sono loro a garantire l’apertura delle scuole. Ora, si chiede chi assumerà questa funzione a partire da settembre, poiché sembra che si voglia eliminare le insegnanti mad. La testimonianza è stata rilasciata a Fanpage.