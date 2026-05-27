Mi chiamano alle 7.50 per coprire le classi alle 8 ogni giorno ma ora vogliono eliminare le insegnanti mad

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7.50 vengono chiamate le insegnanti per coprire le classi che devono iniziare alle 8. Una insegnante ha riferito che queste chiamate sono quotidiane e che sono loro a garantire l’apertura delle scuole. Ora, si chiede chi assumerà questa funzione a partire da settembre, poiché sembra che si voglia eliminare le insegnanti mad. La testimonianza è stata rilasciata a Fanpage.

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"Ci chiamavano alle 7.50 per stare a scuola alle 8, siamo noi a garantire l'apertura delle scuole: da settembre chi lo farà?", la testimonianza a Fanpage.it di Sonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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