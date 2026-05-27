Mi chiamano alle 7.50 per coprire le classi alle 8 ogni giorno ma ora vogliono eliminare le insegnanti mad
Alle 7.50 vengono chiamate le insegnanti per coprire le classi che devono iniziare alle 8. Una insegnante ha riferito che queste chiamate sono quotidiane e che sono loro a garantire l’apertura delle scuole. Ora, si chiede chi assumerà questa funzione a partire da settembre, poiché sembra che si voglia eliminare le insegnanti mad. La testimonianza è stata rilasciata a Fanpage.
"Ci chiamavano alle 7.50 per stare a scuola alle 8, siamo noi a garantire l'apertura delle scuole: da settembre chi lo farà?", la testimonianza a Fanpage.it di Sonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Professional Commercial Audio & Video Installation | Orange County, CA
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Da Caserta a Roma ogni giorno in treno per fare l’insegnante, mi alzo alle 4.30: non riesco a trovare alternative”
Duemila alunni in meno ma gli stessi insegnanti: "Da settembre addio alle classi pollaio"A poche settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, le scuole si preparano a rinnovarsi.