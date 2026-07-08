Scafista pakistano condannato in Grecia rintracciato in Italia

Un cittadino pakistano di 37 anni, ricercato in Europa, è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria di Gemona del Friuli. Era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla magistratura greca. Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato trasferito in carcere. La sua condanna in Grecia riguarda un caso di traffico di esseri umani.

La Polizia ferroviaria di Gemona del Friuli ha arrestato un cittadino pakistano di 37 anni, colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalla magistratura greca. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a 20 anni di reclusione per il reato di “naufragio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto”. La vicenda giudiziaria inizia le radici nel novembre del 2019, quando l’uomo si trovava alla guida di un’imbarcazione a motore nei pressi delle coste greche. Durante la navigazione, le sue manovre portarono all’affondamento del barchino e misero a repentaglio la vita dei 23 migranti che si trovavano a bordo. Dopo il processo e la condanna definitiva arrivata nel febbraio scorso, il 37enne era riuscito a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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