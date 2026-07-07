Un cittadino pakistano di 37 anni, condannato in Grecia, è stato arrestato in Italia dalla Polizia ferroviaria di Gemona del Friuli. L'uomo, che aveva un permesso di soggiorno e lavorava a Tarvisio, era ricercato per un mandato europeo emesso dalla magistratura greca. È stato rintracciato nel corso di un controllo e trasferito in custodia.

La Polizia ferroviaria di Gemona del Friuli ha arrestato un cittadino pakistano di 37 anni, colpito da un mandato d'arresto europeo emesso dalla magistratura greca. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 20 anni di reclusione per il reato di “naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per profitto”. La vicenda giudiziaria inizia le radici nel novembre del 2019, quando l'uomo si trovava alla guida di un'imbarcazione a motore nei pressi delle coste greche. Durante la navigazione, le sue manovre portarono all’affondamento del barchino e misero a repentaglio la vita dei 23 migranti che si trovavano a bordo. Dopo il processo e la condanna definitiva arrivata nel febbraio scorso, il 37enne era riuscito a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Scafista condannato in Grecia rintracciato in Italia: aveva il permesso di soggiorno e lavorava a Tarvisio

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