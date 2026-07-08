Satnam Singh il bracciante abbandonato in strada dal datore di lavoro e morto per le ferite | l' imprenditore Lovato condannato a 16 anni di carcere

Notizia in breve

Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di un bracciante indiano, abbandonato in strada dal datore di lavoro, che poi è deceduto a causa delle ferite riportate. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore nel decesso, avvenuto dopo che l’uomo era stato lasciato senza assistenza. La sentenza è stata pronunciata nel tribunale di Latina, dopo il processo che ha fatto luce sul caso.