Satnam Singh il bracciante abbandonato in strada dal datore di lavoro e morto per le ferite | l' imprenditore Lovato condannato a 16 anni di carcere
Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di un bracciante indiano, abbandonato in strada dal datore di lavoro, che poi è deceduto a causa delle ferite riportate. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore nel decesso, avvenuto dopo che l’uomo era stato lasciato senza assistenza. La sentenza è stata pronunciata nel tribunale di Latina, dopo il processo che ha fatto luce sul caso.
Sedici anni di reclusione per Antonello Lovato, ritenuto dai giudici di Latina responsabile della morte di Satnam Singh. Il bracciante indiano era deceduto il 19 giugno 2024 all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato per l'incidente avvenuto nell'azienda agricola di Borgo Santa Maria due giorni prima, il 17 giugno, quando una macchina avvolgi-plastica aveva tranciato di netto il suo braccio. I giudici intorno alle 14 sono entrati in camera di consiglio dopo le brevi repliche dell'accusa al termine delle arringhe difensive. Satnam, l'imprenditore Lovato condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola che risponde dell'accusa di omicidio volontario del bracciante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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