Un uomo è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, in relazione alla morte di un bracciante agricolo di 31 anni avvenuta il 17 giugno 2024 nelle campagne pontine. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Latina. La condanna riguarda l’imputato coinvolto in un grave incidente sul lavoro che ha portato alla morte del lavoratore indiano. La condanna ha riconosciuto l’attenuante.

La Corte d’Assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale – con attenuanti – per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni morto il 17 giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Per lui la Procura aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione. Dopo le arringhe della difesa e le repliche delle parti, concluse nella mattinata, i giudici si erano ritirati in camera di consiglio. L’incidente nei campi. Satnam Singh stava lavorando nei campi dell’azienda agricola quando rimase gravemente ferito da un macchinario utilizzato per stendere i teli di plastica sui filari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni per omicidio volontario con dolo eventuale

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A DUE ANNI DALLA MORTE DI SATNMAN SINGH, SI CONTINUA A MORIRE DI CAPORALATO

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