Morte Satnam Singh il datore di lavoro condannato a 16 anni | dopo l’incidente nei campi lo lasciò davanti casa con un braccio amputato

Antonello Lovato, proprietario dell’azienda agricola, è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di Satnam Singh, bracciante indiano di 31 anni. Singh è morto il 19 giugno 2024 a seguito di un incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. Dopo l’incidente, Lovato aveva lasciato Singh davanti a casa con un braccio amputato. La condanna è stata decisa in seguito alle indagini sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Condanna a 16 anni di reclusione per Antonello Lovato, titolare dell’azienda agricola dove lavorava Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni morto il 19 giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. La sentenza di primo grado è stata pronunciata oggi, 8 luglio, dalla Corte d’Assise. Lovato era imputato di «omicidio volontario con dolo eventuale». La ricostruzione dell’accusa. Secondo la ricostruzione dell’accusa, dopo l’incidente in cui il lavoratore aveva perso un braccio, Singh non sarebbe stato soccorso con tempestività, ma sarebbe stato invece abbandonato in gravi condizioni davanti alla propria abitazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Satnam Singh, il bracciante morto: il datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere

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