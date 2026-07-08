La Corte d’Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro per omicidio volontario con dolo eventuale. La sentenza riguarda la morte di un bracciante indiano di 31 anni, abbandonato con il braccio amputato. A poco più di due anni dall’accaduto, si è conclusa la fase processuale, con il riconoscimento del coinvolgimento diretto del datore di lavoro nella morte del lavoratore.

La Corte d’Assise di Latina riconosce il dolo eventuale nei confronti di Antonello Lovato. A poco più di due anni dalla morte di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni diventato il simbolo della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento nei campi, arriva la prima sentenza. La Corte d’Assise di Latina ha condannato Antonello Lovato, titolare dell’azienda agricola per cui lavorava la vittima, a 16 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. Una decisione destinata a segnare uno dei processi più importanti degli ultimi anni sul fronte della sicurezza sul lavoro e dello sfruttamento della manodopera agricola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Satnam Singh abbandonato con il braccio amputato, condannato il datore di lavoro: 16 anni per omicidio volontario

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Satnam Singh: 16 anni a Lovato, l'imprenditore che lo abbandonò a morire

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