Oggi è stata emessa una condanna nei confronti del datore di lavoro di un bracciante morto nell’estate del 2024 a Cisterna di Latina. La sentenza riguarda il proprietario dell’azienda coinvolta nel caso di un ragazzo di 16 anni lasciato senza assistenza e che è deceduto durante il lavoro.

Si torna a parlare della tragedia di Satnam Singh, il bracciante morto a Cisterna di Latina nell'estate del 2024. Proprio oggi, infatti, è arrivata la condanna nei confronti di Antonello Lovato, datore di lavoro della vittima. L'uomo ha ricevuto 16 anni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Non solo. Lovato dovrà anche pagare un risarcimento alla parte civile. Si parla di provvisionali fino a 120mila euro. Il terribile fatto sconvolse il Paese. Nel giugno del 2024 Satnam Singh – bracciante indiano di 31 anni – stava lavorando nelle campagne di Borgo Santa Maria, a Latina, quando fu agganciato da un macchinario avvolgi-plastica trainato da un trattore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Satnam Singh, 16 anni al datore di lavoro che lo lasciò morire: la sentenza sul bracciante abbandonato

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La morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni

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