San Miniato | incendio nella notte in via del Palagetto appartamento evacuato

Nella notte a San Miniato si è sviluppato un incendio in via del Palagetto, intorno alle 00:00. Le fiamme hanno interessato un loggiato di un edificio di due piani fuori terra, dove erano parcheggiati due veicoli. L’incendio ha portato all’evacuazione dell’appartamento situato nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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Un incendio di un'abitazione si è verificato questa notte a San Miniato. Era circa mezzanotte quando in via del Palagetto si sono sviluppate le fiamme, che hanno interessato un loggiato di un edificio di due piani fuori terra, nel quale erano parcheggiati 2 veicoli. Sul posto sono intervenute 2.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Scoppia l'incendio nell'appartamento: condominio evacuato nella notte, due persone in ospedaleIntervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo che si sarebbe sviluppato dalla cucina di un appartamento del palazzo Momenti di paura all'interno... Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in stradaRisveglio traumatico per i residenti di un condominio in zona San Siro, a Milano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio a San Miniato provoca gravi danni: rapido intervento e aiuti alle famiglie; Corso per Volontari Antincendio Boschivo a San Miniato; Auto avvolta dalle fiamme, il rogo interessa un'altra macchina parcheggiata; San Miniato Basso, impresa al Masini: Cuoiopelli battuta 2-0 e salvezza conquistata. Incendio nella notte a San Miniato: evacuati i residenti di una casaSi è verificato un incendio nella notte a San Miniato in una casa di via del Palagetto, tra San Miniato Basso e La Scala. I vigili del fuoco sono ... gonews.it Corso per Volontari Antincendio Boschivo a San MiniatoCon l’avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente aumento del rischio incendi, la protezione del nostro patrimonio boschivo diventa una priorità ... gonews.it «Siamo felici di restituire a Firenze, e idealmente al mondo intero, la bellezza di San Miniato al Monte: una bellezza che troviamo nella sua facciata, come uno specchio capace di riflettere l’infinito del cielo e, insieme, la complessità e la ricchezza della città, ch - facebook.com facebook Il restauro di San Miniato: “Così riscopriamo questo luogo di pace” x.com