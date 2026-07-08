Una grande mostra dedicata a Edward Hopper, uno dei principali artisti americani del Novecento, sarà ospitata a Palazzo Blu nell’autunno 2026. La rassegna presenterà numerose opere dell’artista, offrendo un’ampia panoramica sulla sua produzione. La mostra è internazionale e si svolgerà nella sede pisana, attirando visitatori interessati alla sua influenza nell’arte moderna. La data di apertura è prevista per l’autunno del 2026.

Pisa, 7 luglio 2026 - Una grande mostra internazionale dedicata a Edward Hopper, tra i più importanti artisti americani del Novecento, approda a Palazzo Blu nell’autunno 2026. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata dal Whitney Museum of American Art di New York con MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, ripercorre l’intera carriera dell’artista attraverso i luoghi che hanno segnato la sua formazione e il suo immaginario: New York, Parigi, il New England. Dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027, Palazzo Blu di Pisa presenta “Edward Hopper”, una mostra dedicata a uno dei maggiori protagonisti della pittura del XX secolo, la cui opera ha profondamente influenzato la rappresentazione della modernità e dell’esperienza urbana nell’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarà Hopper il protagonista della grande mostra autunnale di Palazzo Blu

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Sarà Hopper il protagonista della grande mostra autunnale di Palazzo BluDal 14 ottobre al 7 marzo 2027 le opere di uno dei più importanti artisti americani del Novecento arriverà sul lungarno. La mostra è a cura di Kim Conaty - Nancy and Steve Crown Family Chief Curator e ... lanazione.it