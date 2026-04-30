Piacenza protagonista a San Francisco in attesa dell' inaugurazione della grande mostra sugli Etruschi
A San Francisco, il sindaco di Piacenza ha partecipato a un incontro al Consolato Generale d’Italia, accompagnato da rappresentanti delle istituzioni italiane. La visita fa parte delle attività legate all’attesa dell’apertura di una grande mostra dedicata agli Etruschi, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della città. La presenza istituzionale si inserisce in un calendario di eventi che coinvolgono anche altre realtà italiane nella città statunitense.
È entrata subito nel vivo la presenza a San Francisco del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, con il primo appuntamento istituzionale che si è svolto al Consolato Generale d’Italia, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni italiane.L’incontro, promosso dal console generale Massimo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Il Fegato di Piacenza va in mostra a San Francisco, mutuo da 2 milioni “in corso” per il FarneseIl Fegato di Piacenza sarà tra i protagonisti della mostra internazionale “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, in programma dal 2 maggio...
Etruschi e VR: gli studenti volano a San Francisco con il digitale? Cosa sapere Lazio Innova chiude il contest Bucchero Next a Roma il 21 aprile 2026.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Il Fegato di Piacenza protagonista a San Francisco; Il Fegato etrusco di Piacenza in gran rispolvero. Oltre che a San Francisco sarà protagonista anche alla Biennale di Venezia; Valigia speciale e scorta armata: il Fegato etrusco lascia Piacenza per gli Usa fotogallery; Edoardo Callegari reinterpreta il fegato etrusco alla Biennale di Venezia.
Il Fegato di Piacenza vola a San Francisco: protagonista di una mostra internazionaleSarà il celebre Fegato di Piacenza, reperto etrusco unico al mondo e simbolo della città, uno dei protagonisti della mostra internazionale The Etruscans: ... piacenzasera.it
Il Fegato di Piacenza va in mostra a San Francisco, mutuo da 2 milioni in corso per il FarneseIl Comune sta lavorando a un finanziamento per rendere il museo «sempre più di carattere internazionale», mentre il prezioso reperto etrusco si sposta dalla città per la prima volta dal 1887: le novit ... ilpiacenza.it
Oltre all’itinerario completo, è possibile prenotarsi per l’opzione di viaggio più corta: la traversata durerebbe 100 giorni, con imbarco a San Francisco raggiungibile con un volo, includendo quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della cr - facebook.com facebook
San Francisco, un cane-robot con il volto di Elon Musk si aggira per la città (VIDEO) x.com