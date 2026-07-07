Una mostra dedicata a Edward Hopper sarà aperta al pubblico presso Palazzo Blu a Pisa dal 14 ottobre al 7 marzo. La rassegna presenta una selezione di opere dell’artista americano, tra dipinti e schizzi, provenienti da collezioni pubbliche e private. La mostra si propone di offrire una panoramica completa sulla produzione di Hopper, con particolare attenzione alle sue scene di vita quotidiana e ai paesaggi urbani. I visitatori potranno ammirare anche materiali documentari e approfondimenti sul suo percorso artistico.

Pisa, 7 luglio 2026 – È dedicata a Edward Hopper la mostra di autunno del museo pisano Palazzo Blu, in programma dal 14 ottobre al 7 marzo prossimi. L'esposizione - promossa dalla Fondazione Palazzo Blu e organizzata dal Whitney Museum of American art di New York con MondoMostre e con il contributo di Fondazione Pisa -, ripercorre l'intera carriera dell'artista attraverso i luoghi che hanno segnato la sua formazione e il suo immaginario: New York, Parigi, il New England. La pittura del ventesimo secolo . «'Edward Hopper' - spiegano da Palazzo Blu - è una mostra dedicata a uno dei maggiori protagonisti della pittura del ventesimo secolo, la cui opera ha profondamente influenzato la rappresentazione della modernità e dell'esperienza urbana nell'arte contemporanea». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte, grande mostra a Palazzo Blu dedicata all’artista americano Edward Hopper

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