Strade provinciali via ai cantieri nel Sannio | lavori tra Sant’Angelo a Cupolo e Ceppaloni

Da anteprima24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori sulle strade provinciali tra Sant’Angelo a Cupolo e Ceppaloni nel Sannio. I cantieri riguardano il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle barriere di sicurezza. Le operazioni sono state avviate questa settimana e coinvolgono diverse sezioni della carreggiata. La circolazione è stata temporaneamente rallentata in alcune zone per consentire le lavorazioni. Nessun incidente è stato segnalato finora.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Nell’ambito dell’esecuzione del programma nel territorio dell’Hinterland Benevento per la manutenzione straordinaria ed il risanamento di tratti di piano viabile”, si avviano oggi i lavori di ripristino di tratti di Strade provinciali in territorio di Sant’Angelo a Cupolo. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Conclusi i lavori sulla S.P. n. 9 tra San Leucio del Sannio e Ceppaloni per circa 2.100 metri lineari e quelli in territorio del Comune di Paduli sulla S.P. n. 38 e n. 39 per circa 800 metri lineari, si avviano quelli sulle S.P. n. 14 e n. 16 nel Comune di Sant’Angelo a Cupolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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