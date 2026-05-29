Strade provinciali via ai cantieri nel Sannio | lavori tra Sant’Angelo a Cupolo e Ceppaloni

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori sulle strade provinciali tra Sant’Angelo a Cupolo e Ceppaloni nel Sannio. I cantieri riguardano il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle barriere di sicurezza. Le operazioni sono state avviate questa settimana e coinvolgono diverse sezioni della carreggiata. La circolazione è stata temporaneamente rallentata in alcune zone per consentire le lavorazioni. Nessun incidente è stato segnalato finora.