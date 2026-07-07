Sanremo 59enne Lorella Capano trovata morta in casa con segni di strangolamento | indagato il figlio - VIDEO
Una donna di 59 anni è stata trovata morta in una casa di Sanremo, con segni di strangolamento al collo e ai polsi. La vittima, residente a Milano, si trovava in vacanza con il marito e il figlio ventenne. Sono in corso verifiche sulla posizione del figlio, che è indagato. La donna era stata trovata senza vita ieri sera nell’abitazione di via Hope.
Segni di violenza al collo e ai polsi, verifiche sulla posizione del figlio ventenne. La donna, residente a Milano, era in vacanza con il marito e il figlio Lorella Capano, 59enne residente a Milano è stata trovata morta ieri sera in una casa di Sanremo, sita in via Hope. Sul cadavere sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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