Chieti omicidio Vasto | fermato il padre del 20enne accoltellato

A Vasto, in provincia di Chieti, il padre di un giovane di 20 anni, trovato morto ieri nel garage del suo condominio, è stato fermato dalle forze dell'ordine. La vittima, Andrea Sciorilli, è deceduta a seguito di una ferita da arma da taglio. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’episodio e ha arrestato il padre del ragazzo. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Il papà di Andrea Sciorilli, il 20enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio in cui viveva a Vasto, in provincia di Chieti, è in stato di fermo. Il corpo del giovane presentava ferite da arma da taglio. L’uomo è stato ascoltato tutta la notte dagli investigatori nel comando compagnia dei carabinieri di Vasto. Ad assistere il fermato è l’avvocato Massimiliano Baccala. A coordinare le indagini del caso di omicidio sono i pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Vasto, Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chieti, omicidio Vasto: fermato il padre del 20enne accoltellato Notizie correlate Omicidio del 21enne a Vasto, fermato il padre dopo una notte di interrogatorioProseguono le indagini sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto ieri a Vasto. Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidio; Svolta nell’omicidio di Vasto, fermato il padre; Vasto, ragazzo ucciso a coltellate nel garage condominiale. Chieti, omicidio Vasto: fermato il padre del 20enne accoltellatoIl papà di Andrea Sciorilli, il 20enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio in cui viveva a Vasto, in provincia di Chieti, è in stato di fermo. Il corpo del giovane presentava ferite da ... lapresse.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net Calcio femminile: Chieti-Jesina, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie C - Girone C, finisce 1-2 sul neutro di Sulmona #Sport #ilcentro - facebook.com facebook Chieti, la corsa dei sindaci x.com