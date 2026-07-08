Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Il festival introdurrà una nuova serata dedicata alle performance per l’Eurovision, che si svolgerà il venerdì. Queste sono le date ufficiali annunciate dal nuovo conduttore e direttore artistico del festival. La manifestazione cambierà format con questa modifica, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Sanremo 2027: Stefano De Martino annuncia le date ufficiali dal 16 al 20 febbraio e introduce la serata performance del venerdì per l’Eurovision. Il festival della canzone italiana si prepara a cambiare pelle sotto la guida del suo nuovo conduttore e direttore artistico. La macchina organizzativa di Sanremo 2027 è ufficialmente partita, introducendo significative modifiche al regolamento e alla struttura delle tradizionali serate televisive. La kermesse ligure andrà in scena dal 16 al 20 febbraio sul celebre palcoscenico del Teatro Ariston, articolandosi in cinque appuntamenti ricchi di novità, tra cui spicca una totale reinterpretazione della serata del venerdì, pensata per valorizzare la dimensione live dei cantanti in gara. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© 2anews.it - Sanremo 2027: Stefano De Martino svela le date e la rivoluzione del venerdì all’Ariston

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2027, Stefano De Martino svela la serata performance del venerdì | Palinsesti Rai Ancona

Notizie e thread social correlati

Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia (già) le date e prepara la rivoluzione: l'annuncio sui socialSu social media, Stefano De Martino ha condiviso le date di Sanremo 2027, anticipando le consuete tempistiche di preparazione.

SANREMO 2027: DE MARTINO SVELA LE DATE UFFICIALI DEL SUO PRIMO FESTIVALStefano De Martino ha annunciato le date ufficiali della 77ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà nel 2027.

Temi più discussi: Sanremo 2027, Stefano De Martino svela i suoi piani: meno canzoni e serata Eurovision; Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino conferma la serata Eurovision; Stefano De Martino vorrebbe Emma Marrone a Sanremo 2027, ma la cantante avrebbe un timore preciso; Sanremo 2027, la superstar più attesa all'Ariston? De Martino non si ferma e la Rai punta a un Festival fresco e internazionale.

Il Festival di #Sanremo2027 di Stefano De Martino x.com

Stefano De Martino vuole riportare Emma a Sanremo 2027: Pressing iniziato da tempo reddit

Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino conferma la serata EurovisionLa 77esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston. Come riportato dall’ AGI, il conduttore e direttore artistico ha anticipato: Il ... tg24.sky.it

Sanremo 2027, Stefano De Martino stravolge il regolamento: arriva la serata Eurovision e l’annuncio shock sui ManeskinStefano De Martino rivoluziona il Festival di Sanremo 2027: arriva la serata performance per l'Eurovision e l'annuncio sulla reunion dei Maneskin. mondotv24.it