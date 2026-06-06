Stefano De Martino ha annunciato le date ufficiali della 77ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà nel 2027. La manifestazione si svolgerà in sette serate, come di consueto, con inizio previsto per la prima settimana di febbraio. Le date precise non sono state ancora rese note, ma si conferma l’appuntamento annuale con la tradizione musicale italiana. La kermesse sarà trasmessa in diretta televisiva su canali nazionali e piattaforme digitali.

Habemus date! Stefano De Martino ha comunicato le date ufficiali della 77° edizione del Festival della Canzone Italiana ovvero Sanremo 2027. Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio in eurovisione su Rai1, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme a Williams De Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival tra canzoni e nuovo regolamento. Al vaglio la serata Eurovision, una gara nella gara, che sceglierà la canzone che parteciperà alla celebre kermesse musicale, e una riduzione del numero dei cantanti in gara. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - SANREMO 2027: DE MARTINO SVELA LE DATE UFFICIALI DEL SUO PRIMO FESTIVAL

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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