Sanremo 2027 Stefano De Martino annuncia già le date e prepara la rivoluzione | l' annuncio sui social

Su social media, Stefano De Martino ha condiviso le date di Sanremo 2027, anticipando le consuete tempistiche di preparazione. La comunicazione ha generato un'attenzione inaspettata, considerando che di solito si inizia a parlare dell’evento solo in autunno. La manifestazione, che si svolgerà nella prossima primavera, si prepara a una vera e propria rivoluzione, con cambiamenti ancora da definire.

C'è già un fermento insolito attorno a una manifestazione che di solito inizia a scaldarsi i motori solo in autunno. Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano, ma la macchina organizzativa è già in piena attività, e i segnali che arrivano da viale Mazzini lasciano intuire che la. 🔗 Leggi su Today.it

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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